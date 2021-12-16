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03:03
إدارة الأرشيف الأميركية تنشر نحو 1500 وثيقة لاغتيال كينيدي
نشرت إدارة الأرشيف الوطنية الأميركية الأربعاء نحو 1500 وثيقة سرية على موقعها الإلكتروني، تتعلق باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.
16/12/2021
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