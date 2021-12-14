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مشاريع متنوعة لتوظيف الباحثين عن عمل في سلطنة عمان

دشن بنك التنمية العماني وفي خطوة مبتكرة لاستحداث فرص عمل للشباب، منتجا تمويليا لدعم احتياجات المرأة الريفية، لا سيما من فئة الباحثات عن العمل.