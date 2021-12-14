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المراهقون والتعليم عن بعد

التعليم عن بعد أصبح أمرا حتميا بعد أن كان اختياريا، نظرا للإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا. ولكن تحدياته أكثر مع المراهقين مقارنة بغيرهم، فكيف يكون مثمرا ولا يعزز عزلتهم؟