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مدة الفيديو 57 minutes 03 seconds
57:03
الحصاد (2021/12/13)
ناقشت خديحة بن قنة في ملف الحصاد بتاريخ 2021/12/13 عدة ملفات: الرئيس التونسي وقرارات جديدة أوكرانيا وروسيا.. سجال وحشود على الحدود نووي إير ان.. محادثات فيينا تراوح مكانها
13/12/2021
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