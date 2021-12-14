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الحصاد (2021/12/13)

ناقشت خديحة بن قنة في ملف الحصاد بتاريخ 2021/12/13 عدة ملفات: الرئيس التونسي وقرارات جديدة أوكرانيا وروسيا.. سجال وحشود على الحدود نووي إير ان.. محادثات فيينا تراوح مكانها