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صناعة الشاي في الصين

تتطلب زراعة الشاي توفر بيئة طبيعية ملائمة لضمان نموه وفق المعايير المطلوبة. وتمتاز مقاطعة جيانغشي جنوبي الصين بدرجات الحرارة المعتدلة، لتشكل المناخ المثالي لمزارع الشاي الأخضر.
13/12/2021

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