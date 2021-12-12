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على ضفاف حوض أزوف.. توتر متصاعد ونذر مواجهة بين أوكرانيا وروسيا

تصاعدت حدة التوتر ولاحت نذر مواجهة عسكرية بين أوكرانيا وروسيا على ضفاف حوض أزوف، خاصة بعد اتهام روسيا لكييف بدفع سفينة عكسرية بالقرب منها،