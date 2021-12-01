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02:12
جداريات فنية ضخمة تزين العاصمة الدوحة
برع 12 فنانا عالميا ومحليا في رسم جداريات فنية ضخمة على مبان في منطقة مترو السد الواقعة في قلب العاصمة الدوحة، بهدف تعريف الناس بفن الجداريات والمساهمة في تجميل المدينة.
1/12/2021
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