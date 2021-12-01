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58:54
الحصاد (2021/11/30)
تابع حسن جمول في الحصاد (2021/11/30) العديد من المواضيع، كان من أبرزها: – منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إجراءات “متعقلة ومتناسبة” في مواجهة متحور كورونا الجديد.
30/11/2021
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