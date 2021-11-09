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23:59

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع التقرير الحقوقي الذي كشف عن اختراق هواتف 6 ناشطين فلسطينيين بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس.
8/11/2021
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