23:59

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/11/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع التقرير الحقوقي الذي كشف عن اختراق هواتف 6 ناشطين فلسطينيين بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس.