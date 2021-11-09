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02:49
مؤسسات حقوقية فلسطينية تكتشف برنامج تجسس على هواتف عامليها
كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية عن اختراق هواتف عدد من مسؤوليها وموظفيها عبر برمجية “بيغاسوس” (Pegasus) التابعة لشركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية.
9/11/2021
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