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زيادة نسبة النساء العاملات في اليمن

الحرب في اليمن ألقت بظلالها على المدنيين، وطالت انعكاساتها الاقتصادية قطاعات واسعة، وهو ما دفع مزيدا من النساء إلى الانخراط في سوق العمل، من أجل توفير لقمة العيش لهن ولأسرهن.
9/11/2021
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