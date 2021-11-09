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تطورات الوضع في السودان

التصعيد الميداني لا يزال سيد الموقف في السودان إذ أكد تجمع المهنيين السودانيين مضيه قدما في التصعيد ضد ما سماه “الانقلاب العسكري”. ودعا التجمع للخروج لمليونية دعت إليها لجان المقاومة.