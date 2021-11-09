تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
02:19

تطورات الوضع في السودان

التصعيد الميداني لا يزال سيد الموقف في السودان إذ أكد تجمع المهنيين السودانيين مضيه قدما في التصعيد ضد ما سماه “الانقلاب العسكري”. ودعا التجمع للخروج لمليونية دعت إليها لجان المقاومة.
9/11/2021
مقاطع حول هذه القصة

ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا لمستويات قياسية في روسيا

مدة الفيديو 02 minutes 19 seconds

الحكومة الباكستانية وحركة طالبان باكستان تبرمان هدنة لمدة شهر

مدة الفيديو 02 minutes 13 seconds

الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية مكثفة تشمل أذرع الجيش كافّة

مدة الفيديو 02 minutes 25 seconds

السودان.. تحركات احتجاجية على قرارات قائد الجيش

مدة الفيديو 02 minutes 07 seconds
مقاطع حول هذه القصة

ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا لمستويات قياسية في روسيا

مدة الفيديو 02 minutes 19 seconds

الحكومة الباكستانية وحركة طالبان باكستان تبرمان هدنة لمدة شهر

مدة الفيديو 02 minutes 13 seconds

الجيش الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية مكثفة تشمل أذرع الجيش كافّة

مدة الفيديو 02 minutes 25 seconds

السودان.. تحركات احتجاجية على قرارات قائد الجيش

مدة الفيديو 02 minutes 07 seconds
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة