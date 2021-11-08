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03:23

معرض للتراث الموسيقي العربي في الأردن

أطلق 7 موسيقيين عرب في العاصمة الأردنية عمّان معرضا صوتيا لدمج التراث الموسيقي من 7 دول عربية، ضمن خطوة تهدف إلى حماية الإرث الموسيقي العربي وزيادة تفاعل الجمهور معه.
8/11/2021
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