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معرض للتراث الموسيقي العربي في الأردن

أطلق 7 موسيقيين عرب في العاصمة الأردنية عمّان معرضا صوتيا لدمج التراث الموسيقي من 7 دول عربية، ضمن خطوة تهدف إلى حماية الإرث الموسيقي العربي وزيادة تفاعل الجمهور معه.