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قصتي.. مربي الأفاعي

شاب يُربي أنواعا خطرة من الأفاعي في منزله، قاد شغف محمد نصري حجي بالأفاعي منذ طفولته إلى اقتنائها وتربيتها في منزله بالقدس.