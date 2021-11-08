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02:07
قصتي.. مربي الأفاعي
شاب يُربي أنواعا خطرة من الأفاعي في منزله، قاد شغف محمد نصري حجي بالأفاعي منذ طفولته إلى اقتنائها وتربيتها في منزله بالقدس.
8/11/2021
-
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آخر تحديث: 8/11/2021
04:12 PM (مكة المكرمة)
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