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02:30
حراك دبلوماسي لاحتواء الأزمة اليمنية
في خضم حراك دبلوماسي لاحتواء الأزمة اليمنية، التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرندبيرغ في تعز أحزابا سياسية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني..
8/11/2021
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