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حراك دبلوماسي لاحتواء الأزمة اليمنية

في خضم حراك دبلوماسي لاحتواء الأزمة اليمنية، التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرندبيرغ في تعز أحزابا سياسية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني..