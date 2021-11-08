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الشرطة السودانية تفرق وقفة احتجاجية للمعلمين

فرقت الشرطة السودانية بالقوة وقفة احتجاجية داخل مقر وزارة التربية والتعليم في الخرطوم. وقالت لجنة المعلمين السودانيين إن السلطات ألقت القبض على عشرات المعلمين المحتجين.