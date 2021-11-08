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57:35
الحصاد (2021/11/7)
تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/11/7) المواضيع التالية: قائد الجيش السوداني يقول إنه لا تراجع عن قرارات 25 من الشهر الماضي. رئيس الوزراء العراقي يأمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في محاولة الاغتيال.
7/11/2021
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