57:35

الحصاد (2021/11/7)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/11/7) المواضيع التالية: قائد الجيش السوداني يقول إنه لا تراجع عن قرارات 25 من الشهر الماضي. رئيس الوزراء العراقي يأمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في محاولة الاغتيال.