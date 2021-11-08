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اختراق هواتف نشطاء فلسطينيين ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي

ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن باحثين في الأمن السيبراني اكتشفوا اختراق هواتف 6 ناشطين حقوقيين فلسطينيين بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الإسرائيلي.