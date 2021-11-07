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07:01
النشرة الاقتصادية (07/11/2021)
مع انتهاء الأسبوع الأول من قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو، أعلنت بعض الأطراف التزامات بشأن مكافحة إزالة الغابات، والتخلص من استخدام الفحم، وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات خضراء..
7/11/2021
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