Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
07:01

النشرة الاقتصادية (07/11/2021)

مع انتهاء الأسبوع الأول من قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو، أعلنت بعض الأطراف التزامات بشأن مكافحة إزالة الغابات، والتخلص من استخدام الفحم، وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات خضراء..
7/11/2021
مقاطع حول هذه القصة

معرض للتراث الموسيقي العربي في الأردن

مدة الفيديو 03 minutes 23 seconds

مفهوم الشهرة في منصات التواصل الاجتماعي

مدة الفيديو 02 minutes 41 seconds

أسرار صناعة المش المصري

مدة الفيديو 01 minutes 32 seconds

الجزيرة ترصد الأوضاع في مدينة أداما الإثيوبية

مدة الفيديو 01 minutes 07 seconds
مقاطع حول هذه القصة

معرض للتراث الموسيقي العربي في الأردن

مدة الفيديو 03 minutes 23 seconds

مفهوم الشهرة في منصات التواصل الاجتماعي

مدة الفيديو 02 minutes 41 seconds

أسرار صناعة المش المصري

مدة الفيديو 01 minutes 32 seconds

الجزيرة ترصد الأوضاع في مدينة أداما الإثيوبية

مدة الفيديو 01 minutes 07 seconds
المزيد من التقارير الإخبارية

معرض للتراث الموسيقي العربي في الأردن

مفهوم الشهرة في منصات التواصل الاجتماعي

أسرار صناعة المش المصري

الجزيرة ترصد الأوضاع في مدينة أداما الإثيوبية

الأكثر قراءة

إثيوبيا: 3 أسئلة لفهم التصعيد الحالي للصراع

بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة.. ما مصير الأصول الحكومية بالقاهرة؟

صورة2 البرلمان يسن تشريع لفصل الموظف الإرهابي-مجلس النواب المصري- تصوير زميل مصور صحفي ومسموح باستخدام الصورة (2)

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

ذا هيل: ما السلاح الصيني الذي يخشاه الجيش الأميركي؟

China Celebrates 100th Anniversary Of The Communist Party At Mass Gala