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57:54
الحصاد 2021/11/6
سلطت خديجة بن قنة في ملف “الحصاد” بتاريخ 2021/11/6 الضوء على العديد من القضايا، ومنها تأكيدات الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده تمتلك الأدوات للرد على منظمة “أوبك بلس”.
6/11/2021
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