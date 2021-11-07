57:54

الحصاد 2021/11/6

سلطت خديجة بن قنة في ملف “الحصاد” بتاريخ 2021/11/6 الضوء على العديد من القضايا، ومنها تأكيدات الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده تمتلك الأدوات للرد على منظمة “أوبك بلس”.