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بهدف الإطاحة بحكومة آبي أحمد.. اتحاد يضم 9 فصائل مسلحة إثيوبية

بهدف الإطاحة بحكومة آبي أحمد، قررت 9 فصائل إثيوبية مسلحة تشكيل اتحاد في ما بينها يسعى لتحقيق هذا الهدف، وتشكيل لجنة تتولى لاحقا شؤون التفاوض.