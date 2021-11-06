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بهدف الإطاحة بحكومة آبي أحمد.. اتحاد يضم 9 فصائل مسلحة إثيوبية

 بهدف الإطاحة بحكومة آبي أحمد، قررت 9 فصائل إثيوبية مسلحة تشكيل اتحاد في ما بينها يسعى لتحقيق هذا الهدف، وتشكيل لجنة تتولى لاحقا شؤون التفاوض.
6/11/2021
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