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01:19
أضرار مناجم الفحم في الهند
تشهد الهند زيادة غير مسبوقة في مناجم الفحم الجديدة ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال السنوات الماضية، مما عرض حياة كثير من الناس هناك للأمراض والوفاة.
6/11/2021
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