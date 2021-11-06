Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
01:19

أضرار مناجم الفحم في الهند

تشهد الهند زيادة غير مسبوقة في مناجم الفحم الجديدة ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال السنوات الماضية، مما عرض حياة كثير من الناس هناك للأمراض والوفاة.
6/11/2021
مقاطع حول هذه القصة

قطر.. مهرجان أجيال السينمائي

مدة الفيديو 03 minutes 20 seconds

التفاوت الطبقي في البرازيل

مدة الفيديو 03 minutes 12 seconds

بسبب تراجع أعداد الخبراء الأفغان.. أزمة في القطاع الصناعي

مدة الفيديو 02 minutes 23 seconds

تداعيات التغير المناخي والحرائق في الولايات المتحدة

مدة الفيديو 02 minutes 57 seconds
مقاطع حول هذه القصة

قطر.. مهرجان أجيال السينمائي

مدة الفيديو 03 minutes 20 seconds

التفاوت الطبقي في البرازيل

مدة الفيديو 03 minutes 12 seconds

بسبب تراجع أعداد الخبراء الأفغان.. أزمة في القطاع الصناعي

مدة الفيديو 02 minutes 23 seconds

تداعيات التغير المناخي والحرائق في الولايات المتحدة

مدة الفيديو 02 minutes 57 seconds
المزيد من التقارير الإخبارية

قطر.. مهرجان أجيال السينمائي

التفاوت الطبقي في البرازيل

بسبب تراجع أعداد الخبراء الأفغان.. أزمة في القطاع الصناعي

تداعيات التغير المناخي والحرائق في الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

لصحة الكبد ونوم هادئ.. لا تتخل عن هذه الأطعمة في وجبة العشاء

عائلة فلسطينية تُسلّم تركيا "أمانة" تركها ضابط عثماني منذ الحرب العالمية الأولى

تخلى عنه الجميع ولا يخرج من بيته إلا في الليل.. الرجل الشجرة في العراق يروي قصته

إثيوبيا ترفض خريطة طريق أميركية.. آبي أحمد يدعو لتقديم "التضحيات" مع اشتداد المعارك

Memorial service for the victims of the Tigray conflict