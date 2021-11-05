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02:33
مزارع للمرجان في عمق خليج العقبة لحمايته من الاندثار
يحتضن خليج العقبة في الأردن سلسلة شعاب مرجانية تواجه خطر التلوث، ولحمايتها والمحافظة عليها أنشأ مختصون أردنيون مزارع مرجان في عمق البحر.
5/11/2021
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