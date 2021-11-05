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عثرات التحول الديمقراطي تفاقم الحالة الاقتصادية في تونس

تواجه تونس أزمة دين عام مزمنة تفاقمت في السنوات العشر الماضية بسبب عثرات التحول الديمقراطي وتأثيراتها السلبية على الحالة الاقتصادية بالبلاد.