57:19

الحصاد 2021/11/4

ناقشت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ 2021/11/4، مواضيع عدة منها،لبنان وتفاعل الأزمة مع السعودية.تونس وتعهدات باختصار إجراءات الرئيس، السودان وملامح أولية لاتفاق مرتقب.