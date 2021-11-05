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البث الحي
57:19

الحصاد 2021/11/4

ناقشت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ 2021/11/4، مواضيع عدة منها،لبنان وتفاعل الأزمة مع السعودية.تونس وتعهدات باختصار إجراءات الرئيس، السودان وملامح أولية لاتفاق مرتقب.
4/11/2021
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