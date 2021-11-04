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24:17
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/11/4
رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ 2021/11/4) أهم المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان من أبرزها التفاعل مع الانتصار للحجاب بعد سحب المجلس الأوروبي حملة مؤيدة له في أوروبا.
4/11/2021
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