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24:17

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/11/4

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ 2021/11/4) أهم المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان من أبرزها التفاعل مع الانتصار للحجاب بعد سحب المجلس الأوروبي حملة مؤيدة له في أوروبا.
4/11/2021
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