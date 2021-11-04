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قريبا.. وراء الخبر حكايات يرويها فيلم "الجزيرة دوت نت"

يتتبع فيلم “الجزيرة دوت نت” اللحظات السياسة الفارقة التي شهدتها المنطقة والعالم، وأثرها في حضور موقع الجزيرة نت على الساحة العربية والعالمية.