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قريبا.. وراء الخبر حكايات يرويها فيلم "الجزيرة دوت نت"

يتتبع فيلم “الجزيرة دوت نت” اللحظات السياسة الفارقة التي شهدتها المنطقة والعالم، وأثرها في حضور موقع الجزيرة نت على الساحة العربية والعالمية.
4/11/2021
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مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds

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مدة الفيديو 01 minutes 54 seconds

فوز الديمقراطي إريك آدامز برئاسة بلدية نيويورك

مدة الفيديو 01 minutes 12 seconds
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