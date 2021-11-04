Skip links
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
03:00
توتر في بحر عمان بين واشنطن وطهران
اعتمادا على الرواية الإيرانية فإن الأيام القادمة قد تشهد توترا وأزمة جديدة بين واشنطن وطهران، التي اتهمت القوات الأميركية باعتراض سفينة نفط لها في مياه عمان،
3/11/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
قريبا.. وراء الخبر حكايات يرويها فيلم "الجزيرة دوت نت"
play
مدة الفيديو 00 minutes 44 seconds
00:44
وساطات دولية وإقليمية لنزع فتيل الأزمة السياسية في السودان
play
مدة الفيديو 01 minutes 45 seconds
01:45
المصادقة على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
play
مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds
02:38
مظاهرة إيرانية أمام السفارة الأميركية في طهران
play
مدة الفيديو 01 minutes 54 seconds
01:54
مقاطع حول هذه القصة
قريبا.. وراء الخبر حكايات يرويها فيلم "الجزيرة دوت نت"
play
مدة الفيديو 00 minutes 44 seconds
00:44
وساطات دولية وإقليمية لنزع فتيل الأزمة السياسية في السودان
play
مدة الفيديو 01 minutes 45 seconds
01:45
المصادقة على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
play
مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds
02:38
مظاهرة إيرانية أمام السفارة الأميركية في طهران
play
مدة الفيديو 01 minutes 54 seconds
01:54
المزيد من البرامج
قريبا.. وراء الخبر حكايات يرويها فيلم "الجزيرة دوت نت"
وساطات دولية وإقليمية لنزع فتيل الأزمة السياسية في السودان
المصادقة على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
مظاهرة إيرانية أمام السفارة الأميركية في طهران
الأكثر قراءة
معركة حياة أو موت في إثيوبيا.. 3 سيناريوهات تحدد مصير زحف التيغراي نحو أديس أبابا
عقوبات إدارية على كبرى متاجر بيع التجزئة في تركيا.. ما الأسباب؟
السودان.. التوصل لخطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش وحمدوك
وزير الإعلام اللبناني يرفض الاستقالة.. ميقاتي يدعو قرداحي لتحكيم ضميره والخارجية تدين هجوما حوثيا على السعودية