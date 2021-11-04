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توتر في بحر عمان بين واشنطن وطهران

اعتمادا على الرواية الإيرانية فإن الأيام القادمة قد تشهد توترا وأزمة جديدة بين واشنطن وطهران، التي اتهمت القوات الأميركية باعتراض سفينة نفط لها في مياه عمان،