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بائعة القهوة.. قصة كفاح على قارعة الطريق

حنين.. بائعة قهوة على قارعة الطريق، لكنها ليست مجرد فتاة عادية، بل تلخص تجربتها قصة كفاح لطالبة مصرية اختارت العمل في ظل قلة الرزق وقت جائحة كورونا.