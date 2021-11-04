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البث الحي
56:36

الحصاد 2021/11/3

سلطت إلسي أبي عاصي في حصاد “2021/11/3) الضوء على عدة ملفات منهاتطورات أزمة سفينة النفط الإيرانية في بحر عمان بين طهران وواشنطن.
3/11/2021
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