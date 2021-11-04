الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنانية

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية.