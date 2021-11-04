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البث الحي

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنانية

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع سقف زمني لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية.
4/11/2021
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مدة الفيديو 00 minutes 44 seconds

وساطات دولية وإقليمية لنزع فتيل الأزمة السياسية في السودان

مدة الفيديو 01 minutes 45 seconds

المصادقة على بناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds

مظاهرة إيرانية أمام السفارة الأميركية في طهران

مدة الفيديو 01 minutes 54 seconds
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قريبا.. وراء الخبر حكايات يرويها فيلم "الجزيرة دوت نت"

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