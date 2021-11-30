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البث الحي
02:45

لمحة عن حي الأكراد العريق في مدينة السلط بالأردن

كثيرة هي الأحياء التي سميت بأسماء سكانها الأوائل الذين يكونون غالبا قدموا من بلاد وأماكن بعيدة، التقرير يأخذنا إلى حي الأكراد العريق في مدينة السلط في الأردن.
30/11/2021
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مدة الفيديو 03 minutes 15 seconds

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مدة الفيديو 02 minutes 50 seconds

السوريون يتذكرون ذويهم بالذكرى الثامنة لضحايا الأسلحة الكيميائية

متطوعون من مختلف الجنسيات لدعم تنظيم فعاليات مونديال العرب

مدة الفيديو 02 minutes 20 seconds
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