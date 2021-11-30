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لمحة عن حي الأكراد العريق في مدينة السلط بالأردن

كثيرة هي الأحياء التي سميت بأسماء سكانها الأوائل الذين يكونون غالبا قدموا من بلاد وأماكن بعيدة، التقرير يأخذنا إلى حي الأكراد العريق في مدينة السلط في الأردن.