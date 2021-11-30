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57:25
الحصاد (2021/11/29)
تابع جلال شهدا في الحصاد (2021/11/29) المواضيع التالية: مباحثات قطرية لبنانية في الدوحة. قيود ومخاوف جراء أوميكرون. الجولة السابعة في مباحثات فيينا للاتفاق النووي.
29/11/2021
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