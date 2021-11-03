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عبق التاريخ يفوح من زقاق المدق في مصر

زقاق المدق هو زقاق صغير شعبي يتفرع من شارع الصنادقية الموازي لشارع الأزهر، وهو مكان عريق؛ ولذلك كتب عنه الكثير في الروايات.