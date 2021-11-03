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عام على رئاسة جو بايدن.. أبرز المحطات

عام يمر على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، فإلى أي مدى نجح بايدن في تغيير مسار السياسة الخارجية لبلاده؟ وما العقبات التي تواجهه دوليا ومحليا؟