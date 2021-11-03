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01:21

حالة طوارئ ومعارك بين الحكومة الإثيوبية وقوات تحرير تيغراي

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن محاولات جعل إثيوبيا مثل ليبيا وسوريا لن تنجح، مبينا أن حكومته ستنتصر على من وصفها بالمجموعات الإرهابية.
3/11/2021
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