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البث الحي
57:57

الحصاد (2021/11/2)

تابع جلال شهدا في الحصاد (2021/11/2) المواضيع التالية: – تصريحات قرداحي وأزمات لبنان المتشابكة. – مساع دولية وإقليمية للعودة إلى المسار السياسي الانتقالي في السودان.
2/11/2021
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