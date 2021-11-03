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أردوغان يصل أذربيجان ويشارك في افتتاح "مطار فضولي الدولي"

أردوغان يصل أذربيجان ويشارك في افتتاح “مطار فضولي الدولي”
3/11/2021
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