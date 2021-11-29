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المقابلة- مع الصحفي والكاتب اللبناني حازم صاغية

استضافت حلقة (2021/11/28) من برنامج “المقابلة” الصحفي والكاتب اللبناني حازم صاغية للحديث عن سيرته، وقناعاته في العديد من القضايا الداخلية في بلاده لبنان والمنطقة.