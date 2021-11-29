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54:45
الحصاد (2021/11/28)
تناول جلال شهدا في “الحصاد” (2021/11/28) المواضيع التالية: -معارك الشمال الإثيوبي تتصاعد. -أوميكرون يغلق الحدود عبر العالم. -عشية استئناف محادثات النووي الإيراني وفد طهران يعقد اجتماعات في فينا.
28/11/2021
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