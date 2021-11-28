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تجربة زراعة المورينغا بصحراء الأردن

تروي المزارعة الأردنية ختام الحسنات تجربتها الخاصة في زراعة الأشجار بالصحراء، وقد قامت بتطوير مشروعها وتمكنت من زراعة غابة بالمورينغا. وتحتوي هذه النبتة على فوائد صحية كبيرة.