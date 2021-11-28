تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
02:54
تجربة زراعة المورينغا بصحراء الأردن
تروي المزارعة الأردنية ختام الحسنات تجربتها الخاصة في زراعة الأشجار بالصحراء، وقد قامت بتطوير مشروعها وتمكنت من زراعة غابة بالمورينغا. وتحتوي هذه النبتة على فوائد صحية كبيرة.
28/11/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
النشرة الاقتصادية (28/11/2021)
play
مدة الفيديو 05 minutes 22 seconds
05:22
تعرف عليه.. ما السر وراء تصميم ملعب الثمامة بقطر على شكل "القحفية"؟
play
مدة الفيديو 02 minutes 58 seconds
02:58
قانون جديد بتركيا ينظم تجارة التبغ.. فهل يؤثر على الإنتاج؟
play
مدة الفيديو 02 minutes 27 seconds
02:27
بابلو أسكوبار.. لماذا يعتبره البعض صديقا وفيا لهم؟
play
مدة الفيديو 02 minutes 05 seconds
02:05
مقاطع حول هذه القصة
النشرة الاقتصادية (28/11/2021)
play
مدة الفيديو 05 minutes 22 seconds
05:22
تعرف عليه.. ما السر وراء تصميم ملعب الثمامة بقطر على شكل "القحفية"؟
play
مدة الفيديو 02 minutes 58 seconds
02:58
قانون جديد بتركيا ينظم تجارة التبغ.. فهل يؤثر على الإنتاج؟
play
مدة الفيديو 02 minutes 27 seconds
02:27
بابلو أسكوبار.. لماذا يعتبره البعض صديقا وفيا لهم؟
play
مدة الفيديو 02 minutes 05 seconds
02:05
المزيد من التقارير الإخبارية
النشرة الاقتصادية (28/11/2021)
تعرف عليه.. ما السر وراء تصميم ملعب الثمامة بقطر على شكل "القحفية"؟
قانون جديد بتركيا ينظم تجارة التبغ.. فهل يؤثر على الإنتاج؟
بابلو أسكوبار.. لماذا يعتبره البعض صديقا وفيا لهم؟
الأكثر قراءة
بذكرى عملية رأس النقب.. لماذا قتل الجندي المصري أيمن حسن 21 إسرائيليا؟
خريطة أوميكرون تتوسع.. رصد متحور كورونا الجديد في مزيد من الدول والعلماء يسابقون الزمن لتحديد خطورته
بعد سنوات من الغموض.. هل سنكتشف هوية مخترع البتكوين؟
قادمة من مصر.. قصة أول إصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا