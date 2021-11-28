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56:50

الحصاد (2021/11/27)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/11/27) المواضيع التالية: – مزيد من الإصابات بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا. – رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتعهد “بتدمير” قوات تيغراي.
27/11/2021
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