تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
56:50
الحصاد (2021/11/27)
تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/11/27) المواضيع التالية: – مزيد من الإصابات بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا. – رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتعهد “بتدمير” قوات تيغراي.
27/11/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/11/24)
play
مدة الفيديو 56 minutes 56 seconds
56:56
الحصاد (2021/11/23)
play
مدة الفيديو 57 minutes 57 seconds
57:57
الحصاد2021/11/21
play
مدة الفيديو 56 minutes 49 seconds
56:49
الحصاد (2021/11/20)
play
مدة الفيديو 57 minutes 53 seconds
57:53
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/11/24)
play
مدة الفيديو 56 minutes 56 seconds
56:56
الحصاد (2021/11/23)
play
مدة الفيديو 57 minutes 57 seconds
57:57
الحصاد2021/11/21
play
مدة الفيديو 56 minutes 49 seconds
56:49
الحصاد (2021/11/20)
play
مدة الفيديو 57 minutes 53 seconds
57:53
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2021/11/24)
الحصاد (2021/11/23)
الحصاد2021/11/21
الحصاد (2021/11/20)
الأكثر قراءة
بذكرى عملية رأس النقب.. لماذا قتل الجندي المصري أيمن حسن 21 إسرائيليا؟
خريطة أوميكرون تتوسع.. رصد متحور كورونا الجديد في مزيد من الدول والعلماء يسابقون الزمن لتحديد خطورته
بعد سنوات من الغموض.. هل سنكتشف هوية مخترع البتكوين؟
قادمة من مصر.. قصة أول إصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا