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02:02
تقليد الجمعة السوداء.. ما الذي تعرفه عن هذا اليوم؟
انتقل التقليد الأميركي المسمى بالجمعة السوداء إلى كثير من دول العالم، حيث تقوم الشركات بتخفيضات كبرى على بضائعها لجذب المستهلكين،
27/11/2021
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