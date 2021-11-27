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02:02

تقليد الجمعة السوداء.. ما الذي تعرفه عن هذا اليوم؟

انتقل التقليد الأميركي المسمى بالجمعة السوداء إلى كثير من دول العالم، حيث تقوم الشركات بتخفيضات كبرى على بضائعها لجذب المستهلكين،
27/11/2021
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