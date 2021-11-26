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نشرة الثامنة ـ نشرتكم (26/11/2021)

تناولت حلقة (نشرة الثامنة ـ نشرتكم) مواضيع مختلفة أبرزها، قلق في منصات التواصل عبر العالم بسبب متحور كورونا الجديد، وحمى ما يعرف بالبلاك فرايداي..