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22:47

نشرة الثامنة ـ نشرتكم (26/11/2021)

تناولت حلقة (نشرة الثامنة ـ نشرتكم) مواضيع مختلفة أبرزها، قلق في منصات التواصل عبر العالم بسبب متحور كورونا الجديد، وحمى ما يعرف بالبلاك فرايداي..
26/11/2021
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