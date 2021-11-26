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محطات سياسية مر بها السودان

منذ إعلان القائد العام للجيش قراراته في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مر السودان بمحطات سياسية. وبعد حل السلطات الانتقالية وإعلان الطوارئ واعتقال مسؤولين مدنيين..