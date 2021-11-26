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البث الحي
47:27

رحلة اللجوء المر

يسلط الفيلم الوثائقي “اللجوء المر” الذي تبثه قناة الجزيرة الضوء على معاناة شباب ومراهقين من سوريا وأفغانستان والسودان وغيرهم، فروا من بلدانهم التي مزقتها الحروب، وغامروا بحياتهم في رحلات..
26/11/2021
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