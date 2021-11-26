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الحصاد (25/11/2021)

تناول عثمان آي فرح في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ مؤتمر صحفي للداخلية الليبية بشأن آخر الاستعدادات اللوجستية والأمنية لتنظيم الانتخابات المرتقبة حيث تعيش البلاد على وقع جدل كبير..