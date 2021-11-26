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ألمانيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا أعلى حصيلة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت نحو 80 ألف حالة، فيما تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة في البلاد عتبة 100 ألف وفاة.