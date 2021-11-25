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02:21

توقعات بانحسار الضغوط المالية وزيادة الإيرادات في العراق

تتوقع الحكومة العراقية أن يكون العام المقبل خاليا من الضغوط المالية، بفضل عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصص التصدير النفطي.
25/11/2021
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