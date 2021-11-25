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توقعات بانحسار الضغوط المالية وزيادة الإيرادات في العراق

تتوقع الحكومة العراقية أن يكون العام المقبل خاليا من الضغوط المالية، بفضل عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصص التصدير النفطي.