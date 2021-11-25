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الصومال تواجه موجة جفاف حادة بعد تأخر هطل الأمطار

يشهد الصومال موجة جفاف شديدة في مناطق واسعة من البلاد، بعد تأخر هطل الأمطار للموسم الثالث على التوالي، وهو ما أدى إلى أزمة إنسانية في معظم الأقاليم.
25/11/2021
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